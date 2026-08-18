Alwar: अलवर जनाना अस्पताल में गर्भस्थ शिशु की मौत, परिजनों का हंगामा 

विशाल ने अस्पताल में संतोष के इलाज को लेकर सवाल उठाए हैं। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान संतोष को प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन बाद में पीड़ा बंद हो गई। इसके बाद परिजनों ने चिकित्सकों से ऑपरेशन के जरिए सुरक्षित प्रसव कराने का आग्रह किया। उनका कहना है कि 13 से 16 अगस्त तक ऑपरेशन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। परिजनों के अनुसार 14 अगस्त को संतोष को हल्का बुखार भी आया था, जो बाद में ठीक हो गया। परिजनों ने पूरे मामले में चिकित्सकीय प्रक्रिया और उपचार को लेकर सवाल उठाते हुए उचित जांच की मांग की है।