Alwar News:  सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भीड़

सावन सोमवार के चलते शिवालयों में भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना की जा रही है। कई मंदिरों में आकर्षक सजावट और विशेष झांकियां भी सजाई गई हैं। मंदिरों में सुबह की आरती के बाद दिनभर पूजा-पाठ का दौर चलेगा। श्रद्धालु भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, फूल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं।



नाग पंचमी के अवसर पर नाग देवता की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु परंपरा के अनुसार नाग देवता को दूध, अक्षत और पुष्प अर्पित कर पूजा कर रहे हैं। कई परिवारों में घर पर भी नाग पंचमी की पूजा की जा रही है। लोग नाग देवता से परिवार की सुरक्षा और सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं।