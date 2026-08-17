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Alwar News:  सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भीड़

आज सोमवार को सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी एक साथ श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। सुबह से शिवालयों में श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई है। मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक और झांकियां सजाई गई हैं।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Aug 17, 2026

savan third monday

मंदिरों के बाहर भक्तों की लगी लंबी लाइन (फोटो - पत्रिका)

सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी का पर्व आज धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। दोनों पर्व एक ही दिन होने से शहर और आसपास के क्षेत्रों में भक्तों में खास उत्साह है। सुबह से ही प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। भक्त भगवान शिव के दर्शन कर जल और दूध से अभिषेक कर रहे हैं।

सुख-शांति और समृद्धि की कामना

सावन सोमवार के चलते शिवालयों में भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना की जा रही है। कई मंदिरों में आकर्षक सजावट और विशेष झांकियां भी सजाई गई हैं। मंदिरों में सुबह की आरती के बाद दिनभर पूजा-पाठ का दौर चलेगा। श्रद्धालु भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, फूल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं।

नाग पंचमी के अवसर पर नाग देवता की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु परंपरा के अनुसार नाग देवता को दूध, अक्षत और पुष्प अर्पित कर पूजा कर रहे हैं। कई परिवारों में घर पर भी नाग पंचमी की पूजा की जा रही है। लोग नाग देवता से परिवार की सुरक्षा और सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं।


मंदिरों में हर-हर महादेव के जयकारे

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से सर्प भय से राहत मिलने की मान्यता है। वहीं कई लोग इस दिन कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठान भी कराते हैं। भगवान शिव की आराधना के साथ नाग देवता की पूजा करने की परंपरा भी कई परिवारों में लंबे समय से चली आ रही है। आज सावन का तीसरा सोमवार होने के कारण शिव भक्तों के लिए दिन विशेष है।

कई श्रद्धालु सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। मंदिरों में हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रमुख मंदिरों में दर्शन और पूजा के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं।

नाग देवता का पूजन

शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी नाग पंचमी को लेकर उत्साह है। कई जगहों पर धार्मिक कार्यक्रम और पूजा-अर्चना के आयोजन किए जा रहे हैं। महिलाएं और परिवार के अन्य सदस्य परंपरागत तरीके से नाग देवता का पूजन कर रहे हैं। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी का एक साथ होना आज के धार्मिक माहौल को और खास बना रहा है। सुबह से मंदिरों में पहुंच रहे श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक कर मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना कर रहे हैं।

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Updated on:

17 Aug 2026 03:58 pm

Published on:

17 Aug 2026 03:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News:  सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भीड़

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