Alwar News: अलवर के भूगोर तिराहे का नाम कप्तान छुट्टन लाल मीणा के नाम पर होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 17 जिलों को दी गई विकास कार्यों की सौगात का मकसद राजस्थान के हर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और विकास की रफ्तार को तेज करना है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ किसानों और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर भी काम कर रही है।



मुख्यमंत्री ने सहकारी डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने और दूध की खरीद बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 को महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों और मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। अलवर में सरस डेयरी के नए प्लांट का शिलान्यास भी इसी दिशा में एक अहम कदम है।