Alwar:शाह ने दिया कार्यकर्ताओं काे निकाय-पंचायत चुनाव में जीत का मंत्र, कहा-ज्ञान पर रखें फोकस

किसानों पर फोकस: शाह में सहकारिता और किसानों पर फोकस किया। माेदी सरकार के 2014 से 2026 तक के कार्यकाल का उल्लेख किया और कहा कि हर साल कोई न कोई योजना सहकारिता से जुड़ी हुई लाई गई। सबसे ज्यादा अनाज मोदी सरकार में खरीदा गया। समर्थन मूल्य में भी बेतहाशा बढ़ोतरी की गई।

नियुक्ति पत्र देकर युवाओं को साधा: मंच से चार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। सीएम भजन लाल शर्मा ने भी वर्तमान सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं होने की बात कहर युवाओं को साधा।

अलवरवासियों को भी साध गए: भाषण के दौरान उन्होंने भर्तृहरि की पवित्र भूमि, पांडुपोल हनुमानजी, भगवान जगन्नाथ, नीलकंठ और नलदेश्वर महादेव व करणी माता के चरणों में प्रणाम करते हुए सरिस्का, सिलीसेढ़ सहित कई ऐतिहासिक स्थलों का उल्लेख करते हुए जिले की जनता को भी साधा।

कांग्रेस की लड़ाई, जनता के सामने लाए: मंच से उन्होंने कांग्रेस में चल रही अंदरूनी लड़ाई का भी उल्लेख किया। महेंद्र जीत सिंह मालवीय के प्रकरण में गहलोत और डोटासरा के बीच हुई बयानबाजी को लेकर शाह ने यह बात कही।