डीम्ड फॉरेस्ट जमीन पर बड़ा खेल: अलवर में बन गए होटल, जयपुर में रीको खड़े करेगा उद्योग

जयपुर की आंधी तहसील के दौलतपुरा में खसरा नंबर 345 की 81 हेक्टेयर डीम्ड फॉरेस्ट की जमीन प्रशासन ने रीको को 22 करोड़ रुपए में बेच दी। यह राशि राजस्व के खाते में जमा हुई। इसका म्यूटेशन वन विभाग के नाम खोलने की बजाय रीको के नाम दिसंबर में कर दिया गया। इस जमीन पर रीको गैर प्रदूषणकारी इकाइयां स्थापित करेगा, जिसके लिए पूरी प्लानिंग की जा रही है।



रीको ने 2.24 लाख वर्ग मीटर एरिया कमर्शियल प्रयोग के लिए नीलाम करने का निर्णय लिया है। इसी को लेकर आपत्तियां दायर की गई हैं। कहा है कि जहां पर जंगल होना था, वहां पर अब उद्योग खड़े होंगे। इससे पूर्व एनजीटी ने विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र की करीब 2.90 हेक्टेयर जमीन को वन विभाग की जमीन माना है। इस आदेश के बाद सरकारी चूक का खामियाजा करीब 50 औद्योगिक इकाइयों के उद्यमियों को उठाना पड़ रहा है। यही अब रीको फिर गलती करने की तैयारी में है।