Alwar: अलवर जिला प्रमुख की गाड़ी, सुरक्षा व चाय-नाश्ते पर 5 साल में 1.70 करोड़ खर्च, खजाना खाली

अलवर जिला प्रमुख के लिए उपयोग में ली गई गाड़ी पर पांच साल में करीब 53 लाख रुपए रखरखाव, डीजल सहित विभिन्न मदों में खर्च हुए। इसके अलावा जनवरी 2025 में जिला प्रमुख के लिए करीब 17 लाख रुपए की एक और गाड़ी विधायक कोष से खरीदी गई। इस तरह जिला प्रमुख के पांच साल के कार्यकाल में उनकी गाड़ियों पर हुआ कुल खर्च करीब 70 लाख रुपए बैठता है। प्रतिमाह खर्च देखें तो, करीब 65 हजार रुपए डीजल व रखरखाव पर आया। लॉगबुक के अनुसार गाड़ी कई मौकों पर प्रतिदिन 200 से 400 किलोमीटर तक चली है।