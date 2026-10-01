Alwar: अलवर में वाहन की टक्कर से लेपर्ड के शावक की मौत

गढ़ी सवाई राम से महुआ जाने वाली सड़क के आसपास वन क्षेत्र (Forest Area) होने के कारण यहां अक्सर वन्यजीव (Wildlife) आते-जाते रहते हैं। ऐसे में सड़क पार करते समय उनके वाहनों की चपेट में आने का खतरा बना रहता है। लेपर्ड के शावक की सड़क हादसे में मौत ने एक बार फिर वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। खासकर वन क्षेत्र से गुजरने वाली सड़कों पर वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। वन विभाग की टीम घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है।