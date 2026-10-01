Alwar: अलवर में वाहन की टक्कर से लेपर्ड के शावक की मौत

वाहन की टक्कर से लेपर्ड के शावक की मौत (फोटो - पत्रिका)
अलवर जिले के रैणी इलाके में गुरुवार को सड़क हादसे (Road Accident) में लेपर्ड के एक शावक की मौत हो गई। यह हादसा गढ़ी सवाई राम से महुआ जाने वाली सड़क पर पेट्रोल पंप के पास हुआ। शावक अपनी मां के साथ सड़क पार कर जंगल की ओर जा रहा था। इसी दौरान महुआ की तरफ से आ रहे एक अज्ञात वाहन (Unknown Vehicle) ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
जानकारी के अनुसार, मादा लेपर्ड (Female Leopard) अपने शावक के साथ सड़क पार कर रही थी। मादा लेपर्ड सड़क पार करके जंगल की ओर निकल गई, लेकिन शावक पीछे रह गया। वह भी सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान महुआ की ओर से आ रहे वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि शावक उछलकर सड़क से दूर जा गिरा। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद वाहन भी अनियंत्रित हो गया। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां सड़क पर अक्सर वन्यजीव आ जाते हैं।
लेपर्ड के शावक की मौत की सूचना मिलते ही वन विभाग (Forest Department) की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मृत शावक को अपने कब्जे में लिया और उसे अपने साथ ले गई। वन विभाग की ओर से शावक के शव का नियमानुसार पोस्टमॉर्टम (Postmortem) कराया जाएगा। इसके बाद ही उसकी मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी।
गढ़ी सवाई राम से महुआ जाने वाली सड़क के आसपास वन क्षेत्र (Forest Area) होने के कारण यहां अक्सर वन्यजीव (Wildlife) आते-जाते रहते हैं। ऐसे में सड़क पार करते समय उनके वाहनों की चपेट में आने का खतरा बना रहता है। लेपर्ड के शावक की सड़क हादसे में मौत ने एक बार फिर वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। खासकर वन क्षेत्र से गुजरने वाली सड़कों पर वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। वन विभाग की टीम घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है।
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