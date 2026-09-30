Sariska Tiger Reserve: कल खुलेगा सरिस्का, अक्टूबर की सफारी बुकिंग फुल

अक्टूबर के पहले सप्ताह में ऑफलाइन टिकट मिलना आसान नहीं होगा। इसकी वजह ऑनलाइन बुकिंग में अधिकांश सीटों का पहले ही बुक हो जाना है। हालांकि ऑनलाइन टिकट बुकिंग के बाद यदि किसी पारी में सीट या गाड़ी उपलब्ध रहती है, तो उस स्थिति में ऑफलाइन टिकट के जरिए भी पर्यटकों को जंगल भ्रमण कराया जाएगा। सफारी में ऑनलाइन टिकट बुक कराने वाले पर्यटकों को पहली प्राथमिकता मिलेगी।