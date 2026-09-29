Alwar: राज्यस्तरीय बॉक्सिंग-टेबल टेनिस प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों में जीत का जोश

70 वीं राज्यस्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता 14 वर्ष आयु वर्ग में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के मुकाबले 4 अक्टूबर तक चलेंगे। दूसरे दिन भी बॉक्सरों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। खिलाड़ी रिंग में अपने प्रतिद्वंद्वी पर पंच लगाने के साथ बचाव की रणनीति पर भी ध्यान दे रहे हैं। हर मुकाबले में खिलाड़ी अपनी तकनीक, फुर्ती और दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं।