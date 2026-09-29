Alwar: राज्यस्तरीय बॉक्सिंग-टेबल टेनिस प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों में जीत का जोश

राज्यस्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता (फोटो - पत्रिका)
अलवर में आयोजित 70वीं राज्यस्तरीय बॉक्सिंग और टेबल टेनिस प्रतियोगिता के दूसरे दिन मंगलवार को खिलाड़ियों के बीच मुकाबलों का दौर जारी है। पीएमश्री नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हो रही प्रतियोगिता में अलग-अलग जिलों से आए खिलाड़ी जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। खेल मैदानों में सुबह से ही खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की चहल-पहल बनी हुई है।
70 वीं राज्यस्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता 14 वर्ष आयु वर्ग में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के मुकाबले 4 अक्टूबर तक चलेंगे। दूसरे दिन भी बॉक्सरों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। खिलाड़ी रिंग में अपने प्रतिद्वंद्वी पर पंच लगाने के साथ बचाव की रणनीति पर भी ध्यान दे रहे हैं। हर मुकाबले में खिलाड़ी अपनी तकनीक, फुर्ती और दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचे खिलाड़ियों के बीच मुकाबलों को लेकर खास उत्साह है। प्रशिक्षक भी रिंग के बाहर से खिलाड़ियों को जरूरी निर्देश देते नजर आ रहे हैं। जीत के लिए खिलाड़ी आक्रमण के साथ-साथ सही समय पर बचाव करने की रणनीति अपना रहे हैं।
इधर, 70 वीं राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के मुकाबले खेले जा रहे हैं। प्रतियोगिता में बालिका वर्ग की खिलाड़ी अपनी तेजी और सटीक शॉट से मुकाबलों को रोमांचक बना रही हैं। टेबल के दोनों ओर से लगातार तेज शॉट और रिटर्न देखने को मिल रहे हैं।
मंगलवार को भी विभिन्न जिलों की टीमें मुकाबलों में अपना दम दिखा रही हैं। खिलाड़ी एक-एक अंक के लिए पूरी एकाग्रता के साथ खेल रहे हैं। कई मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। जीत के लिए खिलाड़ी आक्रामक शॉट के साथ गेंद को नियंत्रित रखने पर भी जोर दे रहे हैं।
प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ी अपने-अपने जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में हर मुकाबला उनके लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी है। प्रतियोगिता के दौरान खेल प्रशिक्षक और अधिकारी व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं। आयोजन स्थल पर खिलाड़ियों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जा रहा है।
राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से आए प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ खेलने और उनसे सीखने का अवसर मिल रहा है। बॉक्सिंग के मुकाबले 4 अक्टूबर तक चलेंगे, जबकि टेबल टेनिस में भी विभिन्न आयु वर्गों के मुकाबले आगे जारी रहेंगे।
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