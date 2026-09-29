e-Pathshala: 9वीं से 12वीं तक ई-पाठशाला शुरू, घर बैठे मिलेगी फ्री लाइव क्लास

शिक्षा विभाग की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों की पढ़ाई को मजबूत करना और स्कूल के बाद भी उन्हें विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। प्रत्येक लाइव कक्षा की अवधि करीब 40 से 45 मिनट रहेगी। विद्यार्थी मोबाइल या अन्य डिजिटल माध्यम से इन कक्षाओं में शामिल हो सकेंगे।