खैरथल में CM भजनलाल शर्मा: तीन जिलों में 110 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास

खैरथल नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड बनने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को पहली बार खैरथल पहुंचे। तय समय से करीब एक घंटे देरी से पहुंचे मुख्यमंत्री का हेलीपैड पर भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद वे इस्माइलपुर रोड स्थित होटल ग्रीनलैंड में विजय सभा के मंच पर पहुंचे।