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खैरथल में CM भजनलाल शर्मा: तीन जिलों में 110 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास

खैरथल नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड बनने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को पहली बार खैरथल पहुंचे। तय समय से करीब एक घंटे देरी से पहुंचे मुख्यमंत्री का हेलीपैड पर स्वागत किया गया। इसके बाद वे होटल ग्रीनलैंड में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद हैं।
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Rajendra Banjara

Sep 28, 2026

khairthal cm bhajanlal sharma

खैरथल में CM भजनलाल का दौरा आज (फोटो - पत्रिका)

खैरथल नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड बनने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को पहली बार खैरथल पहुंचे। तय समय से करीब एक घंटे देरी से पहुंचे मुख्यमंत्री का हेलीपैड पर भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद वे इस्माइलपुर रोड स्थित होटल ग्रीनलैंड में विजय सभा के मंच पर पहुंचे।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव भी मौजूद हैं। सभा स्थल पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आमजन मौजूद हैं। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों के लिए 110 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है।

110 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिले से जुड़े करीब 110 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन कार्यों में अलग-अलग विभागों से जुड़े विकास प्रोजेक्ट शामिल हैं।दौरे के कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे।

ग्रेटर खैरथल बनाने की मांग

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से खैरथल को ग्रेटर खैरथल बनाने की मांग की। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए बीड़ा को बीडीए बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में नियोजित विकास और आधारभूत सुविधाओं को गति मिल सकेगी।

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Updated on:

28 Sept 2026 04:33 pm

Published on:

28 Sept 2026 03:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / खैरथल में CM भजनलाल शर्मा: तीन जिलों में 110 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास

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