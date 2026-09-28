Alwar: अलवर मेडिकल कॉलेज में सफाईकर्मियों की हड़ताल, 4 दिन से सफाई व्यवस्था प्रभावित

अलवर में जेल सर्किल स्थित अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में सफाईकर्मियों की हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है। ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले चार दिनों से काम पर नहीं लौटे हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने से कॉलेज परिसर में जगह-जगह गंदगी नजर आ रही है। इससे मरीजों, उनके परिजनों, कॉलेज स्टाफ और यहां आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।