Alwar: अलवर के ऐतिहासिक जयसमंद बांध का बदलेगा रूप, 4 करोड़ से होगा जीर्णोद्धार

पानी की निकासी को व्यवस्थित करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने के साथ मिट्टी का काम भी कराया जाएगा। पाल पर बनी छतरियों की मरम्मत और रंग-रोगन सहित अन्य विकास कार्य भी प्रस्तावित हैं। इस काम के लिए अलवर यूआइटी 2 करोड़ 25 लाख और जिला परिषद 1 करोड़ 75 लाख रुपए देगी। कार्यकारी एजेंसी जल संसाधन विभाग को बनाया गया है। प्रस्तावित कार्यों को मंजूरी मिल चुकी है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। स्वीकृतियां मिलने के बाद टेंडर जारी होंगे और इसके बाद काम शुरू कराया जाएगा।