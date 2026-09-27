Alwar: रविवार को खुले हैं बैंक, कल से 3 दिन की हड़ताल; आज ही निपटा लें जरूरी काम

अलवर शहर में भगत सिंह सर्किल, अंबेडकर सर्किल सहित अन्य जगहों पर एसबीआई, पीएनबी की शाखाएं खुली। ऐसे में अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई काम कई दिनों से पेंडिंग है तो उसे आज ही पूरा कर लेना बेहतर रहेगा। नकद जमा या निकासी, चेक से जुड़े काम, खाते से संबंधित जरूरी प्रक्रिया और अन्य शाखा आधारित सेवाओं के लिए आज बैंक जाने का मौका है। आरबीआई की मंजूरी के तहत बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को भी 27 सितंबर को संचालित रखने की व्यवस्था की गई है।