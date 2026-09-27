27 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Alwar: रविवार को खुले हैं बैंक, कल से 3 दिन की हड़ताल; आज ही निपटा लें जरूरी काम

अलवर में आज रविवार, 27 सितंबर को सरकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले हुए हैं। बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम पेंडिंग है तो उसे आज ही निपटा लें, क्योंकि 28 से 30 सितंबर तक बैंक कर्मचारियों की तीन दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल प्रस्तावित है। इससे शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Sep 27, 2026

bank strike 5 day work week

अलवर में आज बैंक खुले (फोटो - पत्रिका)

अलवर में आज रविवार होने के बावजूद सरकारी बैंक खुले हुए हैं। सामान्य तौर पर रविवार को बैंक शाखाओं में छुट्टी रहती है, लेकिन 27 सितंबर को विशेष रूप से बैंक खोले गए हैं। इसका मकसद ग्राहकों को अगले तीन दिनों की प्रस्तावित बैंक हड़ताल से पहले जरूरी काम निपटाने का मौका देना है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।

अलवर शहर में भगत सिंह सर्किल, अंबेडकर सर्किल सहित अन्य जगहों पर एसबीआई, पीएनबी की शाखाएं खुली। ऐसे में अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई काम कई दिनों से पेंडिंग है तो उसे आज ही पूरा कर लेना बेहतर रहेगा। नकद जमा या निकासी, चेक से जुड़े काम, खाते से संबंधित जरूरी प्रक्रिया और अन्य शाखा आधारित सेवाओं के लिए आज बैंक जाने का मौका है। आरबीआई की मंजूरी के तहत बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को भी 27 सितंबर को संचालित रखने की व्यवस्था की गई है।

कल से बुधवार तक हड़ताल

बैंक यूनियनों ने 28 से 30 सितंबर तक तीन दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल का प्रमुख मुद्दा बैंक कर्मचारियों के लिए पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू करना है। यूनियनों की मांग है कि सभी शनिवार को छुट्टी घोषित करने के साथ पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू की जाए।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) का कहना है कि वह बैंकिंग कर्मचारियों के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सात बैंक यूनियनों से जुड़े संगठन करीब 90 प्रतिशत बैंकिंग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। यूनियनों ने सरकार से पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की निश्चित तारीख घोषित करने की मांग की है।

सरकार और बैंक प्रबंधन ने की अपील

हड़ताल को देखते हुए वित्तीय सेवा विभाग और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन समेत बैंक प्रबंधन की ओर से यूनियनों से हड़ताल टालने की अपील की गई है। हालांकि, यूनियनों ने फिलहाल हड़ताल वापस लेने से इनकार किया है। सरकार की ओर से पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था का प्रस्ताव विचाराधीन बताया गया है, लेकिन इसकी कोई निश्चित समयसीमा नहीं दी गई है।

डिजिटल बैंकिंग सेवाएं रहेंगी जारी

हड़ताल के दौरान बैंक शाखाओं का कामकाज प्रभावित हो सकता है, लेकिन एटीएम, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि चेक क्लियरेंस और शाखा से जुड़े कुछ कामों में देरी हो सकती है। इसलिए जरूरी शाखा संबंधी काम के लिए आज का दिन ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है।

Alwar: अलवर में 97 डॉक्टर लेते हैं NPA, तो मरीजों से फीस वसूली क्यों?

ये भी पढ़ें
alwar government doctors npa

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2026 02:41 pm

Published on:

27 Sept 2026 02:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: रविवार को खुले हैं बैंक, कल से 3 दिन की हड़ताल; आज ही निपटा लें जरूरी काम

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Neemrana: नीमराणा हाईवे पर हादसा, रोडवेज बस ने बाइक को कुचला; 2 की मौत

neemrana highway accident
अलवर

Alwar: सिर्फ हॉर्न बजाने पर पत्थर से कूचकर कर दी थी हत्या, आरोपी जेल भेजा गया

alwar barodamev murder
अलवर

Alwar: अलवर में 97 डॉक्टर लेते हैं NPA, तो मरीजों से फीस वसूली क्यों?

alwar government doctors npa
अलवर

अलवर मेडिकल कॉलेज की मेस में मिला कीड़े लगा 70 किलो आटा-दाल, फंगस वाली ब्रेड देख टीम हैरान; नोटिस जारी

Contaminated Food
अलवर

अलवर को मिली नई AC ट्रेन, हरिद्वार से वेरावल के बीच चलेगी; देखें पूरा टाइम टेबल

alwar new ac train
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.