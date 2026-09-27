Neemrana: नीमराणा हाईवे पर हादसा, रोडवेज बस ने बाइक को कुचला; 2 की मौत

बताया जा रहा है कि हादसे के समय बाइक पर एक महिला, एक पुरुष और एक छोटी बच्ची सवार थे। हादसे में दो लोगों की मौत की खबर है, जबकि एक महिला घायल बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही नीमराणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस ने घायल महिला को 112 एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार कराया जा रहा है।