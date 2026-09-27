Alwar: अलवर में 97 डॉक्टर लेते हैं NPA, तो मरीजों से फीस वसूली क्यों?

सरकारी नौकरी कर रहे डॉक्टराें को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) इसलिए दिया जाता है कि वे निजी प्रैक्टिस न करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, अलवर के जिला अस्पताल के 69 और मेडिकल कॉलेज के 28 डॉक्टर एनपीए ले रहे हैं। इसके बावजूद एनपीए लेने वाले चिकित्सकों के निजी क्लीनिकों पर मरीजों से परामर्श शुल्क लिए जाने और निजी प्रैक्टिस किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं।



यदि एनपीए लेने वाला चिकित्सक निजी प्रैक्टिस करता या शुल्क लेता है, तो यह नियमों के विपरीत है। राजस्थान सेवा नियमों में स्पष्ट है कि एनपीए लेने वाला मेडिकल अधिकारी किसी भी रूप में निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, केवल आपातकालीन चिकित्सकीय स्थिति में निशुल्क परामर्श व इलाज कर सकते हैं।