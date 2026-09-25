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Neemrana: नीमराणा में बस से उतरते समय महिला की मौत

नीमराणा में होटल हाईवे किंग के पास शुक्रवार को जयपुर से दिल्ली जा रही बस से उतरते समय करीब 30 वर्षीय महिला अचानक नीचे गिर गई। हादसे के बाद बस चालक उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस महिला की पहचान कराने में जुटी है।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Sep 25, 2026

neemrana woman dies

इस बस से उतरते समय महिला की मौत हुई (फोटो - पत्रिका)

नीमराणा में होटल हाईवे किंग के पास शुक्रवार को एक हादसे में करीब 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई। महिला जयपुर से दिल्ली जा रही बस में सवार थी। हाईवे किंग के पास बस से उतरते समय वह अचानक नीचे गिर गई। महिला के नीचे गिरते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

हादसे के बाद बस चालक ने तुरंत महिला को संभाला और उसे इलाज के लिए सचखंड अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने महिला की जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई।

महिला के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास

पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस महिला के बस से उतरने के दौरान गिरने के कारणों की भी जांच कर रही है। फिलहाल घटना को लेकर पुलिस की ओर से जांच की जा रही है।

महिला के पास से ऐसी कोई जानकारी या दस्तावेज नहीं मिला है, जिससे उसकी पहचान तत्काल हो सके। इसके चलते पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मृतका की पहचान कराने की है। पुलिस आसपास के लोगों और अन्य माध्यमों से महिला के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।

शव को अस्पताल में रखवाया

पुलिस के अनुसार महिला जयपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी। ऐसे में उसके बस में कहां से सवार होने और दिल्ली में कहां जाने की जानकारी जुटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। पुलिस बस में सवार अन्य यात्रियों से भी पूछताछ कर सकती है, ताकि महिला के बारे में कोई जानकारी मिल सके।

महिला की पहचान होने के बाद उसके परिजनों तक सूचना पहुंचाई जाएगी। पुलिस ने शव को अस्पताल में रखवाया है और पहचान की प्रक्रिया पूरी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। महिला बस से उतरते समय किस वजह से नीचे गिरी और हादसे की वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में लेकर क़ानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल मृत महिला की पहचान करने का है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।

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Updated on:

25 Sept 2026 03:43 pm

Published on:

25 Sept 2026 03:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Neemrana: नीमराणा में बस से उतरते समय महिला की मौत

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