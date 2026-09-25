Neemrana: नीमराणा में बस से उतरते समय महिला की मौत

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। महिला बस से उतरते समय किस वजह से नीचे गिरी और हादसे की वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में लेकर क़ानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल मृत महिला की पहचान करने का है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।