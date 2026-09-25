Alwar: जिला अस्पताल में मरीज की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप

इसी बीच मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर व स्टाफ पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद वार्ड में मौजूद कुछ स्टाफ कर्मचारी वहां से चले गए। इससे वार्ड में भर्ती अन्य मरीजों को भी परेशानी हुई। परिजनों के अनुसार, जिन मरीजों को दवाइयां दी जानी थीं, उन्हें भी समय पर दवा नहीं मिल सकी।