बहरोड़ में हाईवे पर हादसा, पिकअप ने ईको कार को मारी टक्कर; चार घायल



घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके की जानकारी ली। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल सभी घायलों का उपचार कराया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार सर्विस रोड पर वाहनों की आवाजाही के बीच इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ताकि खुद के साथ- साथ आमजन भी सुरक्षित रहे। इस संबंध में प्रशासन को भी लापरवाह चालकों से सख्ती से पेश आना चाहिए।