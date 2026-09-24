Alwar: सरकारी स्कूलों में खेल मैदान नहीं, प्रतिभाएं कैसे बनेंगी खिलाड़ी?

अलवर जिले के 11 ब्लॉकों में संचालित कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास पर्याप्त खेल मैदान तो दूर, स्कूल के नाम पर्याप्त जमीन तक उपलब्ध नहीं है। जहां जमीन उपलब्ध है, वहां भी हर खेल के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं विकसित नहीं की गई हैं। ऐसे में खेल गतिविधियां कई बार केवल प्रतियोगिता तक सीमित रह जाती हैं।



जहां मैदान उपलब्ध हैं, वहां भी क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो और एथलेटिक्स सहित कई खेलों की गतिविधियां संचालित होती हैं। तैराकी, जिम्नास्टिक, स्केटिंग, तीरंदाजी और बॉक्सिंग के लिए अलग तरह की संरचना, उपकरण और प्रशिक्षकों की जरूरत होती है। इन खेलों में प्रतिभाओं को तैयार करने के लिए मैदान के साथ प्रशिक्षक, उपकरण, सुरक्षा व्यवस्था और नियमित अभ्यास जरूरी है। केवल प्रतियोगिता के समय मैदान उपलब्ध कराने से खिलाड़ियों की तैयारी पूरी नहीं हो सकती।