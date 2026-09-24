Alwar: पंचायत समिति आरक्षण में बड़ा बदलाव, इन प्रधानों के सामने नई जमीन तलाशने की चुनौती

अलवर जिले की चार पंचायत समितियों में प्रधान पद का आरक्षण बदलने से मौजूदा प्रधानों के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। रैणी, रामगढ़, थानागाजी और राजगढ़ पंचायत समितियों में अब प्रधान पद की आरक्षित श्रेणी बदल गई है। ऐसे में वर्तमान प्रधानों के सामने अपनी मौजूदा सीट से दोबारा प्रधान बनने के बजाय नई राजनीतिक जमीन तलाशने की चुनौती खड़ी हो गई है।