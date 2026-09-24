FD फ्रॉड: श्रीराम फाइनेंस के एरिया मैनेजर समेत 8 पर केस, 8.94 लाख का फर्जीवाड़ा

परिवादी के अनुसार, उसने कंपनी के माध्यम से दो एफडी कराई थीं। पहली एफडी के लिए 1.44 लाख रुपए नकद आरोपी नीरज कुमार शर्मा को दिए गए। आरोप है कि कंपनी के अभिलेखों में एक चेक का हवाला देकर एफडी को बाउंस दिखाते हुए निरस्त कर दिया गया, जबकि परिवादी का दावा है कि संबंधित चेक उसका नहीं था। दूसरी एफडी के लिए 7.50 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से आरोपी के निजी बैंक खाते में जमा कराए गए। आरोप है कि कंपनी के रिकॉर्ड में बैंक ऑफ बड़ौदा के एक चेक का प्रयोग दिखाया गया। परिवादी का आरोप है कि उसे कूटरचित एफडी बॉन्ड दिए गए और नवीनीकरण का आश्वासन देकर लंबे समय तक टालते रहे।