‘मुझे छोड़ क्यों रहे हो, बाहर जाकर मर्डर करूंगा’, थाने से निकलते ही आरोपी ने कर दी युवक की हत्या; मचा बवाल

इस घटना के विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ता संजय प्रधान और अनिल जोनवाल व एक अन्य शाम करीब 4 बजे वन राज्यमंत्री संजय शर्मा के घर के सामने पानी की टंकी पर चढ़ गए। करीब एक घंटे की समझाइश के बाद वे नीचे उतरे। सर्व एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष शब्बीर खान ने जांच के लिए एसआइटी गठित करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद घटना से जुड़े सभी तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग थाने के गेट पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान रामगढ़ की पूर्व विधायक सफिया जुबेर खान भी मौके पर पहुंचीं और घटनाक्रम की जानकारी ली। दोपहर करीब 2 बजे परिजन, ग्रामीण और कांग्रेस के नेता अलवर में सामान्य अस्पताल के गेट पर धरने पर बैठ गए।