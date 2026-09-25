Alwar: अलवर नगर निगम की पहली मेयर सुमनलता अग्रवाल ने संभाला पदभार, पूजा-अर्चना के बाद बैठीं कुर्सी पर

इससे पहले 21 सितंबर को हुए अलवर नगर निगम के पहले महापौर चुनाव में सुमनलता अग्रवाल ने कांग्रेस की कमलेश शर्मा को हराया था। चुनाव में सुमनलता अग्रवाल को 42 वोट मिले, जबकि कमलेश शर्मा को 23 वोट मिले। 65 सदस्यीय नगर निगम में महापौर बनने के लिए 33 वोट जरूरी थे। चुनाव से पहले भाजपा के 28, कांग्रेस के 23, निर्दलीय 13 और बसपा का एक पार्षद था। चुनाव परिणाम के बाद सुमनलता अग्रवाल के महापौर बनने के साथ अलवर नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बना।