Alwar: सिर्फ हॉर्न बजाने पर पत्थर से कूचकर कर दी थी हत्या, आरोपी जेल भेजा गया

मामले में यह बात भी सामने आई थी कि घटना से पहले आरोपी हर्ष को पुलिस थाने लेकर आई थी। उसके पिता से विवाद और मारपीट की बात भी सामने आई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से यह आरोप लगाया गया था कि थाने से निकलते समय हर्ष ने पुलिसकर्मियों से कहा था कि उसे क्यों छोड़ा जा रहा है और वह बाहर जाकर हत्या करेगा। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि पुलिस की ओर से नहीं हुई है। अब पुलिस पूछताछ में आरोपी की ओर से हॉर्न बजाने से गुस्सा आने की बात बताई गई है। मामले की जांच जारी है।