26 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

अलवर को मिली नई AC ट्रेन, हरिद्वार से वेरावल के बीच चलेगी; देखें पूरा टाइम टेबल

Haridwar Veraval AC Express: रेलवे बोर्ड ने हरिद्वार और वेरावल के बीच नई AC ट्रेन शुरू करने को मंजूरी दी है। ट्रेन का ठहराव अलवर और खैरथल के साथ जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर में भी होगा।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Harshita Saini

Sep 26, 2026

alwar new ac train

Ai Generated Image

अलवर. अलवर और आसपास के इलाकों में रहने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड ने हरिद्वार और वेरावल के बीच नई एसी ट्रेन सेवा शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इस ट्रेन का फायदा अलवर और खैरथल के यात्रियों को भी मिलेगा, क्योंकि ट्रेन का ठहराव इन दोनों स्टेशनों पर रखा गया है। इसके अलावा ट्रेन जयपुर, किशनगढ़, अजमेर समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर भी रुकेगी। रेलवे बोर्ड की ओर से 24 सितंबर को जारी आदेश में ट्रेन के संचालन और ठहराव से जुड़ी जानकारी दी गई है।

नई ट्रेन का नंबर 14326 हरिद्वार-वेरावल एसी एक्सप्रेस होगा। यह ट्रेन हरिद्वार से सुबह 4 बजे रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी, जहां इसका ठहराव सुबह 8.45 बजे से 8.55 बजे तक रहेगा। दिल्ली के बाद ट्रेन रेवाड़ी पहुंचेगी और यहां सुबह 10.40 बजे से 10.45 बजे तक रुकेगी। इसके बाद ट्रेन अपने आगे के सफर पर रवाना होगी।

ट्रेन आगे बढ़ते हुए राजस्थान समेत अन्य प्रमुख स्टेशनों से होकर वेरावल पहुंचेगी। पालनपुर में रात 9.15 बजे से 9.20 बजे तक ट्रेन का ठहराव रहेगा। इसके बाद ट्रेन अगले दिन सुबह 8.15 बजे वेरावल पहुंचेगी। इस तरह यात्रियों को हरिद्वार से वेरावल तक सफर के लिए एक नई एसी ट्रेन सेवा का विकल्प मिलेगा।

वापसी में इस समय चलेगी ट्रेन

वापसी में 14325 वेरावल-हरिद्वार एसी एक्सप्रेस वेरावल से शाम 6 बजे रवाना होगी। वापसी के दौरान ट्रेन पालनपुर में रात 10.28 बजे से 10.30 बजे तक रुकेगी। इसके बाद रेवाड़ी में अगले दिन सुबह 9.23 बजे से 9.25 बजे तक और दिल्ली में सुबह 11.25 बजे से 11.35 बजे तक ट्रेन का ठहराव होगा। इसके बाद ट्रेन हरिद्वार के लिए रवाना होगी।

सप्ताह में दो दिन चलेगी ट्रेन

यह नई रेल सेवा द्विसाप्ताहिक होगी, यानी सप्ताह में दो दिन इसका संचालन किया जाएगा। हरिद्वार से यह ट्रेन बुधवार और रविवार को चलेगी। वहीं, वेरावल से ट्रेन गुरुवार और सोमवार को रवाना होगी। ट्रेन के अलवर, खैरथल, जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकने से इन इलाकों के यात्रियों को हरिद्वार और गुजरात की ओर जाने के लिए एक नया रेल विकल्प मिलेगा।

इन जगहों पर होगा ट्रेन का ठहराव

ट्रेन के वाणिज्यिक ठहराव वाले स्टेशनों में रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ सिटी, गाजियाबाद, दिल्ली, रेवाड़ी, खैरथल, अलवर, जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर शामिल हैं। इससे अलवर जिले के यात्रियों को हरिद्वार, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान के प्रमुख शहरों के लिए एक और एसी रेल सेवा का विकल्प मिलेगा।

kota : ‘आज बेटी ने मुझे नया जन्म दिया’, मां शिमला भावुक होकर बोली, चिकित्सक और स्टाफ हुए भावुक

ये भी पढ़ें
kota medical college 28 kidney transplant Success mother spoke emotionally

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

indian railway

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2026 11:26 am

Published on:

26 Sept 2026 11:26 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर को मिली नई AC ट्रेन, हरिद्वार से वेरावल के बीच चलेगी; देखें पूरा टाइम टेबल

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर मेडिकल कॉलेज की मेस में मिला कीड़े लगा 70 किलो आटा-दाल, फंगस वाली ब्रेड देख टीम हैरान; नोटिस जारी

Contaminated Food
अलवर

Alwar: अलवर में शनिवार को आधे शहर की रहेगी बत्ती गुल, इन इलाकों में होगी कटौती

alwar power cut electricity
अलवर

Neemrana: नीमराणा में बस से उतरते समय महिला की मौत

neemrana woman dies
अलवर

Alwar: अलवर नगर निगम की पहली मेयर सुमनलता अग्रवाल ने संभाला पदभार, पूजा-अर्चना के बाद बैठीं कुर्सी पर

alwar first mayor sumanlata
अलवर

Alwar: जिला अस्पताल में मरीज की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप

alwar district hospital
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.