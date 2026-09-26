अलवर को मिली नई AC ट्रेन, हरिद्वार से वेरावल के बीच चलेगी; देखें पूरा टाइम टेबल

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अलवर. अलवर और आसपास के इलाकों में रहने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड ने हरिद्वार और वेरावल के बीच नई एसी ट्रेन सेवा शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इस ट्रेन का फायदा अलवर और खैरथल के यात्रियों को भी मिलेगा, क्योंकि ट्रेन का ठहराव इन दोनों स्टेशनों पर रखा गया है। इसके अलावा ट्रेन जयपुर, किशनगढ़, अजमेर समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर भी रुकेगी। रेलवे बोर्ड की ओर से 24 सितंबर को जारी आदेश में ट्रेन के संचालन और ठहराव से जुड़ी जानकारी दी गई है।
नई ट्रेन का नंबर 14326 हरिद्वार-वेरावल एसी एक्सप्रेस होगा। यह ट्रेन हरिद्वार से सुबह 4 बजे रवाना होगी। इसके बाद ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी, जहां इसका ठहराव सुबह 8.45 बजे से 8.55 बजे तक रहेगा। दिल्ली के बाद ट्रेन रेवाड़ी पहुंचेगी और यहां सुबह 10.40 बजे से 10.45 बजे तक रुकेगी। इसके बाद ट्रेन अपने आगे के सफर पर रवाना होगी।
ट्रेन आगे बढ़ते हुए राजस्थान समेत अन्य प्रमुख स्टेशनों से होकर वेरावल पहुंचेगी। पालनपुर में रात 9.15 बजे से 9.20 बजे तक ट्रेन का ठहराव रहेगा। इसके बाद ट्रेन अगले दिन सुबह 8.15 बजे वेरावल पहुंचेगी। इस तरह यात्रियों को हरिद्वार से वेरावल तक सफर के लिए एक नई एसी ट्रेन सेवा का विकल्प मिलेगा।
वापसी में 14325 वेरावल-हरिद्वार एसी एक्सप्रेस वेरावल से शाम 6 बजे रवाना होगी। वापसी के दौरान ट्रेन पालनपुर में रात 10.28 बजे से 10.30 बजे तक रुकेगी। इसके बाद रेवाड़ी में अगले दिन सुबह 9.23 बजे से 9.25 बजे तक और दिल्ली में सुबह 11.25 बजे से 11.35 बजे तक ट्रेन का ठहराव होगा। इसके बाद ट्रेन हरिद्वार के लिए रवाना होगी।
यह नई रेल सेवा द्विसाप्ताहिक होगी, यानी सप्ताह में दो दिन इसका संचालन किया जाएगा। हरिद्वार से यह ट्रेन बुधवार और रविवार को चलेगी। वहीं, वेरावल से ट्रेन गुरुवार और सोमवार को रवाना होगी। ट्रेन के अलवर, खैरथल, जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकने से इन इलाकों के यात्रियों को हरिद्वार और गुजरात की ओर जाने के लिए एक नया रेल विकल्प मिलेगा।
ट्रेन के वाणिज्यिक ठहराव वाले स्टेशनों में रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ सिटी, गाजियाबाद, दिल्ली, रेवाड़ी, खैरथल, अलवर, जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर शामिल हैं। इससे अलवर जिले के यात्रियों को हरिद्वार, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान के प्रमुख शहरों के लिए एक और एसी रेल सेवा का विकल्प मिलेगा।
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