अलवर को मिली नई AC ट्रेन, हरिद्वार से वेरावल के बीच चलेगी; देखें पूरा टाइम टेबल

अलवर. अलवर और आसपास के इलाकों में रहने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड ने हरिद्वार और वेरावल के बीच नई एसी ट्रेन सेवा शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इस ट्रेन का फायदा अलवर और खैरथल के यात्रियों को भी मिलेगा, क्योंकि ट्रेन का ठहराव इन दोनों स्टेशनों पर रखा गया है। इसके अलावा ट्रेन जयपुर, किशनगढ़, अजमेर समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर भी रुकेगी। रेलवे बोर्ड की ओर से 24 सितंबर को जारी आदेश में ट्रेन के संचालन और ठहराव से जुड़ी जानकारी दी गई है।