kota : ‘आज बेटी ने मुझे नया जन्म दिया’, मां शिमला भावुक होकर बोली, चिकित्सक और स्टाफ हुए भावुक

kota : कोटा. मां ने बेटी को जन्म देकर जिंदगी दी थी, लेकिन जब मां की जिंदगी बचाने की जरूरत पड़ी तो बेटी ने अपनी किडनी दान कर मां को नया जीवन दे दिया। कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में 28वां किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा। इसके बाद मरीज को शुक्रवार को स्वस्थ अवस्था में डिस्चार्ज किया गया। नवीन चिकित्सालय में बेटी के मां को किडनी दान करने का यह पहला मामला है। डिस्चार्ज के समय मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने भावुक होकर कहा कि 'मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया था, लेकिन आज मेरी बेटी ने मुझे नया जन्म दिया और जिंदगी दी है'। मां के इन शब्दों ने वहां मौजूद चिकित्सकों और स्टाफ को भी भावुक कर दिया।