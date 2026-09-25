Kota Mayor: कोटा नगर निगम की नई मेयर बनी अनुसुईया गोस्वामी, जानिए उनका राजनीतिक सफर

अनुसुईया गोस्वामी के परिवार का भी राजनीति से जुड़ाव बताया गया है। उनकी भाभी रेखा गोस्वामी पिछले नगर निगम बोर्ड में पार्षद रह चुकी हैं। वहीं बूंदी के पूर्व विधायक अशोक डोगरा उनके समधी बताए जाते हैं। गोस्वामी ने सेकेंडरी तक शिक्षा हासिल की है। चुनावी हलफनामे के अनुसार उन्होंने करीब एक करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। उनके परिवार में चार बच्चे हैं।