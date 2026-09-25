Kota Mayor: कोटा नगर निगम की नई मेयर बनी अनुसुईया गोस्वामी, जानिए उनका राजनीतिक सफर

Anusuya Goswami: कोटा। कोटा नगर निगम को नई मेयर मिल गई हैं। भाजपा की ओर से वार्ड-98 से नवनिर्वाचित पार्षद अनुसुईया गोस्वामी को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया गया था। महापौर चुनाव में भाजपा को 65 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 35 वोट मिले। इसके साथ ही अनुसुईया गोस्वामी कोटा नगर निगम की नई मेयर बन गई हैं।
अनुसुईया गोस्वामी की उम्र 51 वर्ष है। वे लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़ी रही हैं और पार्टी में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। राजस्थान भाजपा में प्रदेश मंत्री के साथ-साथ वे कोटा भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भी रह चुकी हैं।
अनुसुईया गोस्वामी का राजनीतिक सफर भाजपा संगठन में सक्रियता से जुड़ा रहा है। उन्होंने राजस्थान भाजपा में प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा कोटा भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रहते हुए भी संगठन के लिए काम किया।
महिला मोर्चा में जिम्मेदारी के दौरान महिलाओं से जुड़े संगठनात्मक कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता रही। लंबे संगठनात्मक अनुभव के चलते 2026 के नगर निगम चुनाव में पार्टी ने उन्हें वार्ड-98 से चुनाव मैदान में उतारा।
नगर निगम चुनाव में अनुसुईया गोस्वामी का मुकाबला कांग्रेस के आयुष पारेता से हुआ। चुनाव में गोस्वामी को 1,551 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी आयुष पारेता को 1,158 वोट प्राप्त हुए।
इस तरह अनुसुईया गोस्वामी ने 393 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। पार्षद बनने के बाद महापौर पद के लिए भाजपा की ओर से उनका नाम सामने आया और पार्टी ने उन्हें महापौर प्रत्याशी बनाया।
अनुसुईया गोस्वामी के परिवार का भी राजनीति से जुड़ाव बताया गया है। उनकी भाभी रेखा गोस्वामी पिछले नगर निगम बोर्ड में पार्षद रह चुकी हैं। वहीं बूंदी के पूर्व विधायक अशोक डोगरा उनके समधी बताए जाते हैं। गोस्वामी ने सेकेंडरी तक शिक्षा हासिल की है। चुनावी हलफनामे के अनुसार उन्होंने करीब एक करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। उनके परिवार में चार बच्चे हैं।
|जानकारी
|विवरण
|नाम
|अनुसुईया गोस्वामी
|उम्र
|51 वर्ष
|वर्तमान पद
|कोटा नगर निगम की मेयर
|पार्टी
|भाजपा
|वार्ड
|98
|2026 में पार्षद चुनाव
|भाजपा प्रत्याशी
|प्रतिद्वंद्वी
|कांग्रेस के आयुष पारेता
|गोस्वामी को वोट
|1,551
|आयुष पारेता को वोट
|1,158
|जीत का अंतर
|393 वोट
|महापौर चुनाव में भाजपा
|65 वोट
|महापौर चुनाव में कांग्रेस
|35 वोट
|भाजपा में जिम्मेदारी
|प्रदेश मंत्री
|महिला मोर्चा
|कोटा भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष
|शिक्षा
|सेकेंडरी
|चुनावी हलफनामे में संपत्ति
|करीब 1 करोड़ रुपए
|परिवार
|चार बच्चे
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग