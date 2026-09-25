Kota Mayor Election 2026 Live: अनुसुइया गोस्वामी या सुनीता सुमन? आज होगा महापौर के नाम का फैसला; वोटिंग शुरू

Kota Mayor Election Result: सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कार्रवाई कर उन्हें प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा सरकार स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बजाय दबाव और भय का माहौल बना रही है। उन्होंने सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। गौतम ने बताया कि 23 सितंबर को पार्षद सियाराम वर्मा के क्लिनिक पर कार्रवाई की गई, वहीं 24 सितंबर को रघुवीर बैरवा, महेंद्र वर्मा, राममूर्ति और सपना बुर्ट के यहां कार्रवाई की गई। कांग्रेस पार्षद एक साथ सुबह 10 बजे मतदान के लिए निगम पहुंचेंगे। बैठक में उप महापौर प्रत्याशी उतारने पर भी चर्चा हुई।