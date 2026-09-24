पीपल्दा विधायक समेत 28 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, CID-CB करेगी नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुए हंगामे की जांच

पुलिस के अनुसार, इसके बाद विधायक चेतन पटेल समर्थकों के साथ थाने पहुंचे। यहां उन्होंने हिरासत में लिए गए आठ लोगों को छोड़ने की मांग की। पुलिस का आरोप है कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने अस्थायी हवालात की चाबी छीनने का प्रयास किया और पुलिसकर्मियों को डराने-धमकाने की कोशिश की। पुलिस ने समझाइश कर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया, जिसके बाद थाना परिसर में चल रहा धरना समाप्त हो गया। हालांकि, धरना समाप्त होने के बाद विधायक समर्थक सड़क पर बैठ गए। इससे कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। पुलिस के मुताबिक करीब 20 मिनट बाद प्रदर्शनकारी सड़क से हटे, जिसके बाद रास्ता खुला और यातायात व्यवस्था सामान्य हो सकी।