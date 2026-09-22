Kota News: रेस्टोरेंट कांड के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर चाकू से हमला, हेड कांस्टेबल घायल

सीआई मनोज सिकरवाल के अनुसार, 17 सितंबर को मानवगांव निवासी शिवराज ने एमबीएस अस्पताल में उपचार के दौरान पर्चा बयान दिया था। उसने बताया कि 16 सितंबर की रात करीब 9 से 9.30 बजे दो युवक रेस्टोरेंट में आए और बीयर पीने लगे। कुछ देर बाद अन्य ग्राहक आने पर टेबल बदलने की बात को लेकर युवकों ने शिवराज और कर्मचारी सुमित मेघवाल से विवाद किया। इसके बाद दोनों पर चाकुओं से हमला कर दिया। हमले में दोनों कर्मचारी घायल हो गए। आरोपियों ने काउंटर सहित अन्य सामान में भी तोड़फोड़ की।