कोटा: दवा खत्म होने के 20 मिनट तक मिन्नतें करता रहा पति, नहीं बची पत्नी की जान; 4 बच्चों के सिर से उठा मां का साया

सुरेंद्र का आरोप है कि शुक्रवार रात करीब 2 बजे आईसीयू में रेखा को मशीन से दिया जा रहा इंजेक्शन खत्म हो गया। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंगकर्मी व स्टाफ को इसकी जानकारी दी और इंजेक्शन दोबारा लगाने के लिए कहा। सुरेंद्र के अनुसार, उन्होंने हाथ जोड़कर मिन्नतें की, लेकिन समय पर दवा नहीं दी गई। उनका आरोप है कि करीब 20 मिनट बाद स्टाफ आया, लेकिन इंजेक्शन नहीं बदला। इस दौरान दूसरी मशीन से दूसरा इंजेक्शन चल रहा था। तड़के करीब 5 बजे वह इंजेक्शन भी खत्म हो गया। इसकी सूचना वार्ड स्टाफ को दी गई। परिजनों के अनुसार, काफी देर बाद स्टाफ आया और मशीन बंद कर दी। इसके करीब 15 मिनट बाद ही रेखा की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि समय पर जरूरी दवा मिल जाती तो शायद रेखा की जान बच सकती थी। रेखा अपने पीछे तीन बेटियां और एक बेटा छोड़ गई है। उसकी मौत के बाद पति सुरेंद्र के सामने चार छोटे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आ गई है। परिजनों का कहना है कि परिवार के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है।