कोटा में DSP गिरिराज गर्ग की हार्ट अटैक से मौत, अगस्त में ही संभाली थी नई जिम्मेदारी

डीएसपी के बेटे प्रज्ज्वल गर्ग ने बताया कि बुधवार रात स्टाफ की ओर से फोन आया कि पिता की तबीयत खराब है। इसके बाद वह और दादा कोटा पहुंचे, लेकिन सुबह करीब 4 बजे तक उनकी मौत हो चुकी थी। परिवार मूल रूप से भीलवाड़ा के मांडलगढ़ का रहने वाला है। हैड कांस्टेबल महेंद्र सिंह ने बताया कि गर्ग के परिवार में पिता, दो भाई, पत्नी और दो बच्चे है। निधन की सूचना से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर मांडलगढ़ रवाना हो गए। जहां पर शाम करीब 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हर किसी की आंखें नम थी।