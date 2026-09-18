18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

कोटा में DSP गिरिराज गर्ग की हार्ट अटैक से मौत, अगस्त में ही संभाली थी नई जिम्मेदारी

14वीं आरएसी (खनन) में तैनात डीएसपी गिरिराज गर्ग (56) की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बेटे प्रज्वल के अनुसार उनके पिता की उम्र 56 वर्ष थी। तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने के बाद ही वे कोटा पहुंचे थे। उनके पिता पहले से ही हृदय रोग से पीड़ित थे।
2 min read
Google source verification

कोटा

image

Anil Prajapat

Sep 18, 2026

DSP Giriraj Garg

DSP गिरिराज गर्ग। फोटो: पत्रिका

कोटा। 14वीं आरएसी (खनन) में तैनात डीएसपी गिरिराज गर्ग (56) की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बुधवार शाम क्वार्टर पर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद साथी पुलिसकर्मी उन्हें निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान गुरुवार को तड़के 3 से 4 बजे के बीच उनकी मौत हो गई। सूचना पर आरएसी और दादाबाड़ी थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। बताया गया कि डीएसपी गर्ग को इसी वर्ष मार्च में जयपुर के निजी अस्पताल में हार्ट ब्लॉकेज के बाद स्टेंट डाला गया था। अगस्त 2026 में उन्होंने 14वीं आरएसी (खनन) में ज्वॉइन किया था। उनकी करीब चार साल की सेवा बाकी थी।

डीएसपी के बेटे प्रज्ज्वल गर्ग ने बताया कि बुधवार रात स्टाफ की ओर से फोन आया कि पिता की तबीयत खराब है। इसके बाद वह और दादा कोटा पहुंचे, लेकिन सुबह करीब 4 बजे तक उनकी मौत हो चुकी थी। परिवार मूल रूप से भीलवाड़ा के मांडलगढ़ का रहने वाला है। हैड कांस्टेबल महेंद्र सिंह ने बताया कि गर्ग के परिवार में पिता, दो भाई, पत्नी और दो बच्चे है। निधन की सूचना से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर मांडलगढ़ रवाना हो गए। जहां पर शाम करीब 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हर किसी की आंखें नम थी।

राजकीय सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार

बेटे प्रज्वल के अनुसार उनके पिता की उम्र 56 वर्ष थी। तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने के बाद ही वे कोटा पहुंचे थे। उनके पिता पहले से ही हृदय रोग से पीड़ित थे। मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद गिरिराज के शव को भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ लाया गया। मांडलगढ़ में शाम को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ।

मार्च में हार्ट ब्लॉकेज के बाद लगा था स्टेंट

गिर्राज गर्ग की तबीयत इसी साल मार्च महीने में भी इसी तरह बिगड़ी थी। इसके बाद परिजनों ने उन्हें राजधानी जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी, क्योंकि उनके हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज पाए गए थे। इसके बाद उन्हें स्टेंट भी डाला गया था। गिरिराज गर्ग के परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटे और बुजुर्ग पिता हैं।

Rajasthan News: कोटा रेलवे स्टेशन पर आग और ‘धमाकों’ से अफरा-तफरी, मौके से भागे कर्मचारी और यात्री, देखें VIDEO  

ये भी पढ़ें
kota railway station short circuit fire rain explosion platform 1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Sept 2026 10:09 am

Published on:

18 Sept 2026 10:09 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा में DSP गिरिराज गर्ग की हार्ट अटैक से मौत, अगस्त में ही संभाली थी नई जिम्मेदारी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News: कोटा रेलवे स्टेशन पर आग और ‘धमाकों’ से अफरा-तफरी, मौके से भागे कर्मचारी और यात्री, देखें VIDEO  

kota railway station short circuit fire rain explosion platform 1
कोटा

कोटा में तेज बारिश के बीच मकान पर गिरी आकाशीय बिजली, छत में हुआ छेद, विद्युत उपकरण जले

Kota Rain
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं-धनिया मंदा, चने में तेजी

Kota Mandi
कोटा

PM Modi Birthday: चमकदार केतली में आती थी ‘मोदीजी की चाय’, कोटा की सुधा शर्मा ने साझा कीं बचपन की यादें

pm modi birthday special
कोटा

Kota Politics: दो बार खुद हारे, एक बार पत्नी, नामांकन के पैसे जुटाने ठेला लेकर निकले थे; अब पार्षद बने चौथमल

Chauthmal Suman
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.