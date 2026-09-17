कोटा में तेज बारिश के बीच मकान पर गिरी आकाशीय बिजली, छत में हुआ छेद, विद्युत उपकरण जले

कोटा। विदा होता मानसून इन दिनों हाड़ौती में जमकर बरस रहा है। गुरुवार को कोटा में शाम से रात तक बारिश का दौर जारी रहा। शहर में करीब एक इंच बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश के दौरान कुन्हाड़ी क्षेत्र के दुर्गा नगर में एक दो मंजिला मकान पर आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से मकान के प्रथम तल पर स्थित ड्राइंग रूम की छत में छेद हो गया और फॉल सीलिंग क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था।