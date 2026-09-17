Weather Update : जयपुर में आज पौने 2 घंटे में 55 मिमी हुई बारिश, 18 को राजस्थान के इन 6 संभाग में IMD की नई भविष्यवाणी

Weather Update : राजस्थान में मानसून अब लौटने की तैयारी में है। प्रदेश में बीते कई दिनों की गर्मी के बीच गुरुवार दोपहर बाद अनेक स्थानों पर मौसम का मिजाज बदल गया। कई जिलों में आसमान पर घने बादल मंडराने लगे। उसके बाद जयपुर, सीकर, धौलपुर सहित कई जगह झमाझम बारिश हुई। जयपुर शहर में दोपहर बाद करीब पौने दो-दो घंटे में 55 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तेज बारिश से कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं और निचले क्षेत्रों में पानी भर गया। अजमेर जिले के सावर में 94 मिमी और केकड़ी में 70 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो प्रमुख बारिश वाले स्थानों में रही।