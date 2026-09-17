Rajasthan Rain: एक को छोड़ 40 जिलों में बारिश का अलर्ट, विदाई से पहले मानसून एक्टिव, जयपुर में झमाझम बरसात

राजधानी जयपुर में गुरुवार को मौसम बदला और कई इलाकों में बारिश हुई। वहीं सिरोही, अजमेर, सवाई माधोपुर, सीकर, बारां समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। इसके पहले बुधवार को भी प्रदेश के श्रीगंगानगर, जयपुर, माउंट आबू, जालोर, फतेहपुर समेत कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 35 जिलों के कुछ हिस्सों में मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान मेघगर्जना के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है।