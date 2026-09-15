कोटा में कौन बनेगा महापौर? BJP में हलचल हुई तेज, अनुसुइया-सीमा सहित ये 7 महिलाओं के नाम चर्चा में

वार्ड 98 की प्रत्याशी अनुसुईया गोस्वामी प्रबल दावेदार मानी जा रही है। अनुसुईया वर्ष 2016 में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रह चुकी है। वे भाजपा महिला प्रदेश उपाध्यक्ष और भाजपा में प्रदेश मंत्री भी रही है। गोस्वामी समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी है। गोस्वामी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कोर टीम में मानी जाती है। 51 वर्षीय गोस्वामी स्नातक तक शिक्षित है। पार्षद टिकट मिलने के साथ ही वे महापौर की दावेदार मानी जा रही है।