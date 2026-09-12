Divyanshi Choudhary : ‘3 महीने कैंप में पसीना बहाया’, एशियन गेम्स से पहले काटा नाम, कोटा की बेटी का छलका दर्द

Divyanshi Choudhary : एशियन गेम्स के लिए भारतीय वुशु टीम में चयन को लेकर विवाद सामने आया है। राजस्थान के कोटा की खिलाड़ी दिव्यांशी चौधरी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी आपबीती सुनाई है। वीडियो में उसने दावा किया कि तीन महीने तक कैंप में अभ्यास करने के बाद ऐनवक्त पर उसका नाम टीम से हटा दिया गया। उसने चयन प्रक्रिया में पक्षपात का आरोप लगाते हुए फेडरेशन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए है। दिव्यांशी के अनुसार वह ट्रायल में पहले स्थान पर रही थी और एशियन गेम्स की तैयारी के लिए लगातार कैंप में अभ्यास कर रही थी। उसका आरोप है कि ट्रायल में चौथे स्थान पर रहने वाली खिलाड़ी को दोबारा मौका दिया गया और बाद में उसका चयन कर लिया गया।