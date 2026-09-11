कोचिंग छात्रा का पीछा करने वाला गिरफ्तार, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा में रिश्तेदारों के रह था आरोपी

7 सितंबर को सफेद कार सवार युवक पर छात्रा का पीछा करने के बाद उसका हाथ पकड़कर जबरन कार में खींचने का प्रयास करने का आरोप लगा था। छात्रा किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागी और घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी थी। घटना के बाद पुलिस ने छात्रा द्वारा बताए गए संदिग्ध वाहनों के नंबर के आधार पर जांच शुरू की। सफेद कार के संबंध में जानकारी जुटाने पर सामने आया कि यह कार आरोपी रामरूप मीणा की ही है। आरोपी मूल रूप से सवाईमाधोपुर का रहने वाला है और कोटा में अपने रिश्तेदार के यहां रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था।