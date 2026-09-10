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कोटा

Kota Mandi Bhav : सरसों-चना तेज, खाद्य तेलों में मामूली उतार-चढ़ाव

लहसुन के भाव 5 हजार से 20 हजार रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन की आवक लगभग 8 हजार कट्टे रही। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भावों में मामूली उतार-चढ़ाव रहा।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Sep 10, 2026

Kota-Mandi

File Photo: Patrika

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 10 हजार कट्टे रही। सरसों और चना 100-100 रुपए तेज रहे। लहसुन के भाव 5 हजार से 20 हजार रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन की आवक लगभग 8 हजार कट्टे रही। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भावों में मामूली उतार-चढ़ाव रहा।

कृषि जिंसों के भाव

जिंसभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
गेहूं मिल2625–2720
गेहूं एवरेज टुकड़ी2720–2775
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2770–2850
धान सुगन्धा3300–3601
धान (1509) नया3500–4100
धान (1847)3200–4201
धान (1718-1885)3800–4600
धान दागी1500–3300
सोयाबीन5000–5700
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी5750–6000
सरसों7300–8351
अलसी7800–8950
ज्वार शंकर1700–2300
ज्वार सफेद2800–6000
बाजरा1800–2350
मक्का लाल2000–2400
मक्का सफेद2000–2500
जौ2500–2650
तिल्ली7000–10500
मैथी नई5800–6400
धनिया बादामी13500–14000
धनिया ईगल13800–14500
धनिया रंगदार14500–16000
मूंग5500–7300
उड़द4500–7400
चना देशी5700–6250
चना मौसमी नया5300–6100
चना पेप्सी5300–6151
चना डंकी4000–4800
चना काबुली5500–7000

खाद्य तेलों के भाव 15 किलो प्रति टिन

तेल/ब्रांडभाव (रुपए प्रति टिन)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2630
सोया रिफाइंड चंबल2580
सोया रिफाइंड सदाबहार2450
लोकल रिफाइंड2340
दीप ज्योति2470
सरसों स्वास्तिक2940
अलसी2680
मूंगफली ट्रक3270
मूंगफली कोटा स्वास्तिक2920
मूंगफली सोना सिक्का3170
मूंगफली कटारिया गोल्ड2960
वनस्पति घी स्कूटर2190
वनस्पति घी अशोका2190

चीनी: 5300 से 5350 रुपए प्रति क्विंटल।

देसी घी के भाव

ब्रांडभाव (रुपए प्रति टिन)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

चावल व दालों के भाव

जिंसभाव
बासमती चावल9500–10500
मूंग दाल8500–9000
मोगर9500–10000
चना दाल7400–7600
तुअर दाल9700–13000

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में गिरावट

कोटा। सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी और सोने के भावों में गिरावट रही। चांदी के भाव 1 हजार रुपए गिरकर 2,33,000 रुपए रहे। जेवराती सोने के भाव 950 रुपए गिरकर 1,52,050 रुपए, जबकि शुद्ध सोने के भाव 1,52,850 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

कैरेटभाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
गोल्ड (24K) (99.5)153800
गोल्ड (22K)142407
गोल्ड (20K)133739
गोल्ड (18K)123040
गोल्ड (14K)108310

भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।

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Updated on:

10 Sept 2026 08:28 pm

Published on:

10 Sept 2026 08:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : सरसों-चना तेज, खाद्य तेलों में मामूली उतार-चढ़ाव

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