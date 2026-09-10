Kota Mandi Bhav : सरसों-चना तेज, खाद्य तेलों में मामूली उतार-चढ़ाव

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 10 हजार कट्टे रही। सरसों और चना 100-100 रुपए तेज रहे। लहसुन के भाव 5 हजार से 20 हजार रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन की आवक लगभग 8 हजार कट्टे रही। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भावों में मामूली उतार-चढ़ाव रहा।