Kota Mandi Bhav : सरसों-चना तेज, खाद्य तेलों में मामूली उतार-चढ़ाव

File Photo: Patrika
कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 10 हजार कट्टे रही। सरसों और चना 100-100 रुपए तेज रहे। लहसुन के भाव 5 हजार से 20 हजार रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन की आवक लगभग 8 हजार कट्टे रही। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भावों में मामूली उतार-चढ़ाव रहा।
|जिंस
|भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
|गेहूं मिल
|2625–2720
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2720–2775
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2770–2850
|धान सुगन्धा
|3300–3601
|धान (1509) नया
|3500–4100
|धान (1847)
|3200–4201
|धान (1718-1885)
|3800–4600
|धान दागी
|1500–3300
|सोयाबीन
|5000–5700
|सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी
|5750–6000
|सरसों
|7300–8351
|अलसी
|7800–8950
|ज्वार शंकर
|1700–2300
|ज्वार सफेद
|2800–6000
|बाजरा
|1800–2350
|मक्का लाल
|2000–2400
|मक्का सफेद
|2000–2500
|जौ
|2500–2650
|तिल्ली
|7000–10500
|मैथी नई
|5800–6400
|धनिया बादामी
|13500–14000
|धनिया ईगल
|13800–14500
|धनिया रंगदार
|14500–16000
|मूंग
|5500–7300
|उड़द
|4500–7400
|चना देशी
|5700–6250
|चना मौसमी नया
|5300–6100
|चना पेप्सी
|5300–6151
|चना डंकी
|4000–4800
|चना काबुली
|5500–7000
|तेल/ब्रांड
|भाव (रुपए प्रति टिन)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2630
|सोया रिफाइंड चंबल
|2580
|सोया रिफाइंड सदाबहार
|2450
|लोकल रिफाइंड
|2340
|दीप ज्योति
|2470
|सरसों स्वास्तिक
|2940
|अलसी
|2680
|मूंगफली ट्रक
|3270
|मूंगफली कोटा स्वास्तिक
|2920
|मूंगफली सोना सिक्का
|3170
|मूंगफली कटारिया गोल्ड
|2960
|वनस्पति घी स्कूटर
|2190
|वनस्पति घी अशोका
|2190
चीनी: 5300 से 5350 रुपए प्रति क्विंटल।
|ब्रांड
|भाव (रुपए प्रति टिन)
|मिल्क फूड
|9550
|कोटा फ्रेश
|9100
|पारस
|9600
|नोवा
|9500
|अमूल
|9980
|मधुसूदन
|9890
|परम
|9750
|जिंस
|भाव
|बासमती चावल
|9500–10500
|मूंग दाल
|8500–9000
|मोगर
|9500–10000
|चना दाल
|7400–7600
|तुअर दाल
|9700–13000
कोटा। सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी और सोने के भावों में गिरावट रही। चांदी के भाव 1 हजार रुपए गिरकर 2,33,000 रुपए रहे। जेवराती सोने के भाव 950 रुपए गिरकर 1,52,050 रुपए, जबकि शुद्ध सोने के भाव 1,52,850 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
|कैरेट
|भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
|गोल्ड (24K) (99.5)
|153800
|गोल्ड (22K)
|142407
|गोल्ड (20K)
|133739
|गोल्ड (18K)
|123040
|गोल्ड (14K)
|108310
भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।
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