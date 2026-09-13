SET-2026 Exam : राजस्थान में परीक्षा में 1.38 लाख अभ्यर्थी शामिल, जयपुर के 2 केन्द्रों पर परीक्षा स्थगित, अभ्यर्थी नाराज

जयपुर में आज बैनर रोड पर स्थित पिंक सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा केंद्र पर हंगामा हो गया। राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट (SET-2026) देने आए नाराज़ उम्मीदवारों ने विरोध-प्रदर्शन किया और परीक्षा का बहिष्कार किया। उनकी शिकायत थी कि प्रश्न पत्र बांटने में आधा घंटे की देरी हुई और केंद्र पर कुप्रबंधन हुआ। एक उम्मीदवार, अनीता लांबा कहती हैं, यहां गेट बंद होने का आखिरी समय सुबह 10 बजे था। हम सुबह 9 बजे ही यहां पहुंच गए थे। परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू होनी थी, लेकिन तब तक प्रश्न पत्र हम तक नहीं पहुंचा था। जब हमने अधिकारियों से सवाल किया, तो उन्होंने हमें डराया-धमकाया। सुबह 11.30 बजे से हम गेट के पास इंतज़ार कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन से बात कर रहे हैं। लेकिन अब जाकर प्रिंसिपल ने हमें एक नोटिस दिखाया है जिसमें लिखा है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है।