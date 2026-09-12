Kota mandi Bhav : गेहूं, चना व लहसुन मंदा

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की आवक करीब 12 हजार कट्टे रही। गेहूं 40 और चना 50 रुपए मंदा रहा। लहसुन के भाव 300 रुपए मंदे होकर 5,000 से 19,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन की आवक करीब 8 हजार कट्टे रही। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव रहा।