Kota Mandi Bhav : गेहूं मंदा, चना और उड़द बेस्ट सूखा तेज

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की आवक करीब 13 हजार कट्टे रही। गेहूं के भाव 25 रुपए मंदे रहे, जबकि चना 50 रुपए और उड़द बेस्ट सूखा 200 रुपए तेज रहा। नए उड़द की आवक करीब 3 हजार कट्टे रही। लहसुन की आवक करीब 8 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5 हजार से 18,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। ऊंटी लहसुन का भाव 20 हजार रुपए रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव रहा।