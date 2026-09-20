Kota Mandi Bhav : गेहूं मंदा, चना और उड़द बेस्ट सूखा तेज

File Photo: Patrika
कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की आवक करीब 13 हजार कट्टे रही। गेहूं के भाव 25 रुपए मंदे रहे, जबकि चना 50 रुपए और उड़द बेस्ट सूखा 200 रुपए तेज रहा। नए उड़द की आवक करीब 3 हजार कट्टे रही। लहसुन की आवक करीब 8 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5 हजार से 18,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। ऊंटी लहसुन का भाव 20 हजार रुपए रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव रहा।
|कृषि जिंस
|भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
|गेहूं मिल
|2640–2670
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2670–2725
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2720–2775
|धान सुगंधा
|3300–3601
|धान 1509 नया
|3500–4100
|धान 1847
|3200–4201
|धान 1718-1885
|3800–4600
|धान दागी
|1500–3300
|सोयाबीन
|5000–5750
|सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी
|5850–5951
|सरसों
|7000–8051
|अलसी
|7800–8950
|ज्वार शंकर
|1700–2300
|ज्वार सफेद
|2800–6000
|बाजरा
|1800–2350
|मक्का लाल
|2000–2400
|मक्का सफेद
|2000–2500
|जौ
|2500–2650
|तिल्ली
|7000–10500
|मैथी नई
|5800–6400
|धनिया बादामी
|13000–13700
|धनिया ईगल
|13800–14200
|धनिया रंगदार
|14000–15500
|मूंग
|5500–7600
|उड़द नया
|4500–8400
|उड़द पुराना
|4000–7400
|चना देशी
|5700–6250
|चना मौसमी नया
|5300–6150
|चना पेप्सी
|5300–6151
|चना डंकी
|4500–5500
|चना काबुली
|5500–7200
|खाद्य तेल
|भाव (रुपए प्रति टिन)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2600
|सोया रिफाइंड चंबल
|2570
|सोया रिफाइंड सदाबहार
|2430
|लोकल रिफाइंड
|2310
|दीप ज्योति
|2450
|सरसों स्वास्तिक
|2930
|अलसी
|2610
|मूंगफली ट्रक
|3270
|मूंगफली कोटा स्वास्तिक
|2910
|सोना सिक्का
|3175
|कटारिया गोल्ड
|2960
|वनस्पति घी स्कूटर
|2190
|वनस्पति घी अशोका
|2190
अन्य किराना भाव: चीनी 4850–4900 रुपए प्रति क्विंटल।
|ब्रांड
|भाव (रुपए)
|मिल्क फूड
|9550
|कोटा फ्रेश
|9100
|पारस
|9600
|नोवा
|9500
|अमूल
|9980
|मधुसूदन
|9890
|परम
|9750
|वस्तु
|भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
|बासमती चावल
|9500–10500
|मूंग दाल
|8500–9000
|मोगर
|9500–10000
|चना दाल
|7400–7600
|तुअर दाल
|9700–13000
कोटा। सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी और सोने के भाव में तेजी रही। चांदी 1800 रुपए तेज होकर 2,35,000 रुपए प्रति किलो हो गई। जेवराती सोने के भाव 970 रुपए तेज होकर 1,53,930 रुपए तथा शुद्ध सोने के भाव 1,54,730 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
|कैरेट
|भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
|गोल्ड 24K (99.5)
|153930
|गोल्ड 22K
|142539
|गोल्ड 20K
|133919
|गोल्ड 18K
|123144
|गोल्ड 14K
|107751
भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।
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