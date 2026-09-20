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Kota Mandi Bhav : गेहूं मंदा, चना और उड़द बेस्ट सूखा तेज

लहसुन की आवक करीब 8 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5 हजार से 18,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। ऊंटी लहसुन का भाव 20 हजार रुपए रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव रहा।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Sep 20, 2026

Kota-Mandi

File Photo: Patrika

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शनिवार को सभी कृषि जिंसों की आवक करीब 13 हजार कट्टे रही। गेहूं के भाव 25 रुपए मंदे रहे, जबकि चना 50 रुपए और उड़द बेस्ट सूखा 200 रुपए तेज रहा। नए उड़द की आवक करीब 3 हजार कट्टे रही। लहसुन की आवक करीब 8 हजार कट्टे रही। इसके भाव 5 हजार से 18,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। ऊंटी लहसुन का भाव 20 हजार रुपए रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव रहा।

कृषि जिंसों के भाव

कृषि जिंसभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
गेहूं मिल2640–2670
गेहूं एवरेज टुकड़ी2670–2725
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2720–2775
धान सुगंधा3300–3601
धान 1509 नया3500–4100
धान 18473200–4201
धान 1718-18853800–4600
धान दागी1500–3300
सोयाबीन5000–5750
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी5850–5951
सरसों7000–8051
अलसी7800–8950
ज्वार शंकर1700–2300
ज्वार सफेद2800–6000
बाजरा1800–2350
मक्का लाल2000–2400
मक्का सफेद2000–2500
जौ2500–2650
तिल्ली7000–10500
मैथी नई5800–6400
धनिया बादामी13000–13700
धनिया ईगल13800–14200
धनिया रंगदार14000–15500
मूंग5500–7600
उड़द नया4500–8400
उड़द पुराना4000–7400
चना देशी5700–6250
चना मौसमी नया5300–6150
चना पेप्सी5300–6151
चना डंकी4500–5500
चना काबुली5500–7200

खाद्य तेलों के भाव 15 किलो प्रति टिन

खाद्य तेलभाव (रुपए प्रति टिन)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2600
सोया रिफाइंड चंबल2570
सोया रिफाइंड सदाबहार2430
लोकल रिफाइंड2310
दीप ज्योति2450
सरसों स्वास्तिक2930
अलसी2610
मूंगफली ट्रक3270
मूंगफली कोटा स्वास्तिक2910
सोना सिक्का3175
कटारिया गोल्ड2960
वनस्पति घी स्कूटर2190
वनस्पति घी अशोका2190

अन्य किराना भाव: चीनी 4850–4900 रुपए प्रति क्विंटल।

देसी घी के भाव प्रति टिन

ब्रांडभाव (रुपए)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

चावल व दालों के भाव

वस्तुभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
बासमती चावल9500–10500
मूंग दाल8500–9000
मोगर9500–10000
चना दाल7400–7600
तुअर दाल9700–13000

कोटा सर्राफा: चांदी और सोना तेज

कोटा। सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी और सोने के भाव में तेजी रही। चांदी 1800 रुपए तेज होकर 2,35,000 रुपए प्रति किलो हो गई। जेवराती सोने के भाव 970 रुपए तेज होकर 1,53,930 रुपए तथा शुद्ध सोने के भाव 1,54,730 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

कैरेटभाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
गोल्ड 24K (99.5)153930
गोल्ड 22K142539
गोल्ड 20K133919
गोल्ड 18K123144
गोल्ड 14K107751

भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।

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Updated on:

20 Sept 2026 12:43 am

Published on:

20 Sept 2026 12:38 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं मंदा, चना और उड़द बेस्ट सूखा तेज

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