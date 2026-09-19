Kota : कोटा में भाजपा ने महापौर प्रत्याशी का किया एलान, कांग्रेस ने सुनीता सुमन को बनाया उम्मीदवार

कोटा नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को भले ही बहुमत नहीं मिला हो लेकिन प्रत्याशी घोषित करने में भाजपा से एक कदम आगे रही है। कांग्रेस ने शुक्रवार शाम सर्वसम्मति से कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 17 की पार्षद सुनीता कुमारी सुमन को महापौर का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग दिखाते हुए माली समाज को साधने के लिए यह कदम उठाया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राखी गौतम ने बताया कि कांग्रेस ने सुनीता कुमारी सुमन को महापौर का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आगे की रणनीति तय कर ली है।