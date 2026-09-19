Kota : कोटा में भाजपा ने महापौर प्रत्याशी का किया एलान, कांग्रेस ने सुनीता सुमन को बनाया उम्मीदवार

kota : कोटा में महापौर प्रत्याशी भाजपा की अनुसुईया गोस्वामी। फाइल फोटो पत्रिका
Kota Mayor Election : कोटा में भाजपा के महापौर प्रत्याशी का इंतजार खत्म हुआ। भाजपा ने कोटा महापौर के लिए वार्ड 98 की पार्षद अनुसुईया गोस्वामी को प्रत्याशी बनाया है। अनुसुईया गोस्वामी पहली बार पार्षद निर्वाचित हुई है। इससे पहले वह भाजपा में प्रदेश उपाध्यक्ष और मंत्री रह चुकी है। साथ ही भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही हैं। अनुसुईया गोस्वामी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोर ग्रुप से जुड़ी मानी जाती है।
कोटा के भाजपा पार्षदों की किलेबंदी चित्तौड़गढ़ जिले में एक होटल में की गई है। शुक्रवार रात को ही सभी को चित्तौड़गढ़ के होटल में शिफ्ट कर दिया गया था। शनिवार सुबह सभी को सांवरिया सेठ के दर्शन करवाए गए। उसके बाद होटल में ही महापौर प्रत्याशी के लिए अनुसुईया गोस्वामी के नाम का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। जिस पर सभी पार्षदों ने हाथ खड़े कर समर्थन जताया।
इस दौरान कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी और भाजपा शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन मौजूद रहे। उप महापौर के चुनाव तक पार्षदों को बाड़ेबंदी में ही रखा जाएगा। कोटा में भाजपा के पास पर्याप्त बहुमत होने के कारण निर्दलीय या अन्य पार्षदों से कोई संपर्क नहीं किया जा रहा है। ना ही किसी विपक्षी पार्टी के पार्षद के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है।
अनुसुईया गोस्वामी ने वार्ड 98 से कांग्रेस प्रत्याषी आयुष पारेता को चुनाव हराकर पार्षद पद पर जीत हासिल की थी। अनुसुईया का नाम पहले से मेयर के लिए चर्चा में था। दरअसल, कोटा के 100 वार्डों में से बीजेपी के 57 पार्षद हैं। वहीं, कांग्रेस के 39 और निर्दलीय 4 पार्षद हैं। ऐसे में बीजेपी को अपना मेयर बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी।
कोटा नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को भले ही बहुमत नहीं मिला हो लेकिन प्रत्याशी घोषित करने में भाजपा से एक कदम आगे रही है। कांग्रेस ने शुक्रवार शाम सर्वसम्मति से कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 17 की पार्षद सुनीता कुमारी सुमन को महापौर का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग दिखाते हुए माली समाज को साधने के लिए यह कदम उठाया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राखी गौतम ने बताया कि कांग्रेस ने सुनीता कुमारी सुमन को महापौर का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आगे की रणनीति तय कर ली है।
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