Kota : निधन पर शोक जताकर लौट रहा था परिवार, गलत दिशा आ रही तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर, पिता-पुत्री की मौत

Kota : सांगोद-कोटा मार्ग पर मालबावड़ी के पास शुक्रवार सुबह शराब के नशे में बाइक चला रहे युवक ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता और उसकी पांच वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, मृतक की पत्नी घायल हो गई, जबकि गोद में बैठा ढाई वर्षीय बेटा बाल-बाल बच गया। हादसे में टक्कर मारने वाला बाइक सवार भी गंभीर घायल हुआ, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया गया।