18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Jaipur Fire Tragedy : ‘सुबह उठे तो सड़क पर आ गए थे’, पुरोहितजी का कटला अग्निकांड से प्रभावित व्यापारियों ने बताई पीड़ा

Jaipur Fire Tragedy : दिवाली की रोशनी से पहले जयपुर में पुरोहितजी का कटला में दुकानें जली नहीं, बल्कि कई परिवारों की महीनों की मेहनत, त्योहार की उम्मीदें और भविष्य की योजनाएं भी राख हो गईं। अग्निकांड से प्रभावित व्यापारियों ने बताई अपनी पीड़ा...।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 18, 2026

jaipur purohitji katla fire affected traders expressed their pain

Jaipur Fire Tragedy : पुरोहितजी का कटला अग्निकांड का दृश्य। फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur Fire Tragedy : दिवाली की रोशनी से पहले जयपुर में पुरोहितजी का कटला की कई दुकानों में अंधेरा उतर गया। गुरुवार को लगी आग ने 20-25 दुकानों को ही नहीं जलाया, बल्कि कई परिवारों की महीनों की मेहनत, त्योहार की उम्मीदें और भविष्य की योजनाएं भी राख कर दीं। शुक्रवार को राख के ढेर और जले हुए सामान के बीच व्यापारी अपनी किस्मत तलाशते नजर आए। आंखों में आंसू लिए व्यापारी बस यही कहते दिखे कि पहले दुकान थी, अब कुछ भी नहीं बचा। किसी पर बैंक का कर्ज है, तो किसी ने लाखों रुपए का स्टॉक उधार लिया था। अब त्योहार की खुशियों से पहले उनके सामने एक ही सवाल है कि फिर से खड़े होने में कितना वक्त लगेगा…?

सरकार को व्यापारियों की मदद करनी चाहिए

वर्ष 2006 से कटला में दुकान चला रहे हैं। गुरुवार को लगी आग में दुकान का साड़ी, फॉल से जुड़ा माल जलकर राख हो गया। रात को सोने गए थे तो व्यापारी थे और अगले दिन उठे तो सड़क पर आ गए। वर्षों की मेहनत एक दिन में ही खत्म हो गई। बैंक से लोन भी ले रखा है। आग में बही-खाते तक जल गए। इस मुश्किल घड़ी में सरकार को व्यापारियों की मदद करनी चाहिए।
राजेश कुमार जैन, व्यापारी

अब दोबारा पूंजी जुटाने की चिंता

कई वर्षों से पुरोहितजी का कटला में सीजनल दुकान चला रहे हैं। कुछ दिन पहले ही एक दुकान किराये पर ली थी। दिवाली के सीजन को देखते हुए दो-तीन दिन पहले स्टॉक मंगवाया था। इस बार अच्छे कारोबार की उम्मीद थी। माल भी नहीं बचा और अब दोबारा पूंजी जुटाने की चिंता भी है।
कमल अग्रवाल, व्यापारी

दुकान में सिर्फ जला सामान आ रहा नजर

आग से 65-70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अंडर गारमेंट्स की दुकान है। दुकान को वापस उसी स्वरूप में लाने में कई दिन लग जाएंगे। माल के साथ-साथ दुकान का ढांचा तक खराब हो गया है। दुकान में सिर्फ जला हुआ सामान नजर आ रहा है।
राकेश गुप्ता, व्यापारी

राख हो गईं सारी उम्मीदें

कॉस्मेटिक और इमीटेशन ज्वैलरी की दुकान भी आग की चपेट में आ गई। आग में करीब 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दिवाली को देखते हुए कुछ समय पहले ही नया माल मंगवाया था। उम्मीद थी कि अच्छी बिक्री होगी, लेकिन एक दिन में सारी उम्मीदें राख हो गईं।
विकास शर्मा, व्यापारी

वर्षों की मेहनत एक दिन में खत्म हो गई

आग में भारी नुकसान हुआ। राखी के बाद दिवाली को लेकर खरीदारी की थी, यहां गोदाम था, जिसमें मणिहारी सामान रखा था। अब जली हुई दुकान देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों की मेहनत एक दिन में ही खत्म हो गई। इस बार दिवाली पर कारोबार करना हमारे लिए अब बड़ी चुनौती है।
पुरुषोत्तम शर्मा, व्यापारी

Monsoon Update : मौसम विभाग का पूर्वानुमान, राजस्थान के कुछ हिस्सों में 19-20 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना

ये भी पढ़ें
meteorological department forecast rajasthan some parts 19 Sept rain

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Sept 2026 10:40 pm

Published on:

18 Sept 2026 10:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Fire Tragedy : ‘सुबह उठे तो सड़क पर आ गए थे’, पुरोहितजी का कटला अग्निकांड से प्रभावित व्यापारियों ने बताई पीड़ा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर अग्निकांड : सरकार का बड़ा एक्शन, 2 अधिकारियों पर गिरी गाज, उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित

jaipur fire news
जयपुर

Monsoon Update : मौसम विभाग का पूर्वानुमान, राजस्थान के कुछ हिस्सों में 19-20 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना

meteorological department forecast rajasthan some parts 19 Sept rain
जयपुर

Podcast – शरीर ही ब्रह्माण्ड : विदाई : शून्यता से पूर्णता तक

podcast
ओपिनियन

IMD Alert: राजस्थान के 28 जिलों में 3 घंटे के अंदर बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Rajasthan Rain
जयपुर

Rajasthan : ‘BJP को सिर्फ 20 सीटें मिलीं’, डोटासरा बोले- सत्ता के दम पर रचा भरतपुर में मेयर बनाने का षड्यंत्र

govind singh dotasra said bjp hatched conspiracy bharatpur mayor election
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.