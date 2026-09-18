Jaipur Fire Tragedy : ‘सुबह उठे तो सड़क पर आ गए थे’, पुरोहितजी का कटला अग्निकांड से प्रभावित व्यापारियों ने बताई पीड़ा

Jaipur Fire Tragedy : दिवाली की रोशनी से पहले जयपुर में पुरोहितजी का कटला की कई दुकानों में अंधेरा उतर गया। गुरुवार को लगी आग ने 20-25 दुकानों को ही नहीं जलाया, बल्कि कई परिवारों की महीनों की मेहनत, त्योहार की उम्मीदें और भविष्य की योजनाएं भी राख कर दीं। शुक्रवार को राख के ढेर और जले हुए सामान के बीच व्यापारी अपनी किस्मत तलाशते नजर आए। आंखों में आंसू लिए व्यापारी बस यही कहते दिखे कि पहले दुकान थी, अब कुछ भी नहीं बचा। किसी पर बैंक का कर्ज है, तो किसी ने लाखों रुपए का स्टॉक उधार लिया था। अब त्योहार की खुशियों से पहले उनके सामने एक ही सवाल है कि फिर से खड़े होने में कितना वक्त लगेगा…?