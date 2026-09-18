Monsoon Update : मौसम विभाग का पूर्वानुमान, राजस्थान के कुछ हिस्सों में 19-20 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना

IMD के दैनिक वर्षा पूर्वानुमान के अनुसार 19 सितंबर को भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर,जयपुर और जोधपुर संभाग में बरसात की संभावना है। 20 सितंबर को कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग में बरसात हो सकती है वहीं 21 सितंबर को कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश की संभावना बन रही है। 22 सितंबर को सिर्फ उदयपुर संभाग में बारिश की संभावना है जबकि 23 और 24 को प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में तो 20,21, 22, 23 और 24 को भी शुष्क मौसम रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है।