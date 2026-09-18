Rajasthan : ‘BJP को सिर्फ 20 सीटें मिलीं’, डोटासरा बोले- सत्ता के दम पर रचा भरतपुर में मेयर बनाने का षड्यंत्र

डोटासरा ने आगे लिखा वहीं बानसूर में पूर्व मंत्री शकुंतला रावत के मजबूती से डटे रहने के बावजूद कांग्रेस के कैंप में बार-बार पुलिस भेजकर पार्षदों पर दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें धमकाने की कोशिश की जा रही है। उधर फतहनगर में ममता चपलोत के निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरने के बाद उनके घर पर अवैध निर्माण का नोटिस देकर प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस के कैंप में पुलिस जाकर धमका रही है। उदयपुर, अलवर, बीकानेर, कुचेरा, डेगाना, देवली-उनियारा समेत पूरे प्रदेश में भाजपाई सत्ता के दुरुपयोग का तांड़व चल रहा है।प्रदेश में जगह-जगह जहां जनादेश सत्ता की मर्जी के मुताबिक नहीं है, वहां पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई और दबाव के सहारे निकायों पर कब्जा करने का खेल चल रहा है।