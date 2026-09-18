Rajasthan Mayor Election 2026: महापौर की कुर्सी के लिए बिछी बिसात, आज से नामांकन का आगाज

जयपुर। नगर निगम चुनाव में पार्षदों की तस्वीर साफ होने के बाद अब महापौर की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसकी पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई है। जयपुर समेत प्रदेश के तीन बड़े नगर निगमों में महापौर चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के साथ ही सियासी हलकों में जोड़-तोड़, दावेदारी और रणनीति का दौर तेज हो गया है। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में महापौर तथा सुकेत नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए आज लोक सूचना जारी होगी। जयपुर में 19 सितंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 21 सितंबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा और 22 सितंबर को नाम वापसी के बाद महापौर की जंग का असली चेहरा सामने आएगा।