Kota : कोटा के सुल्तानपुर में हंगामा, भाजपा की मिनी बस के आगे लेटे कांग्रेस कार्यकर्ता, पीपल्दा विधायक और पुलिस में झड़प

Kota : सुल्तानपुर नगरपालिका अध्यक्ष के लिए मतदान के दौरान हंगामा हुआ। यहां सबसे पहले कांग्रेस के 11 पार्षद और एक निर्दलीय पार्षद पीपल्दा विधायक चेतन पटेल के साथ मतदान केंद्र पंचायत समिति परिसर पहुंचे थे। जहां पर थाने के पास ही रास्ते पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। वहां पार्षदों को पैदल ही अंदर प्रवेश दिया गया। विधायक समेत अन्य कांग्रेस पदाधिकारी को अंदर प्रवेश नहीं देने के नियम का हवाला देकर वहीं रोक दिया। इसके करीबन एक घंटे बाद भाजपा के सभी 13 वार्ड पार्षद एक लग्जरी गाड़ी में मतदान केंद्र पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ता वहीं थाने के पास ही बैरिकेड के समीप रास्ते में आगे खड़े हो गए। वे विरोध करने लगे कि जब हम पैदल गए हैं तो उन्हें भी पैदल ही जाना चाहिए।